Воротар луганців Дмитро Мацапура удостоївся серйозного визнання за свою гру у матчі 5-го туру групового етапу третього за силою євротурніру проти Роми (0:4).

Сейв голкіпера Зорі Дмитра Мацапури став одним з найкращих у тижневому рейтингу Ліги конференцій, повідомляє прес-служба УЄФА.

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21-річний воротар на 41-й хвилині матчу проти Роми, за рахунку 0:2, ефектно потягнув удар з пенальті від Жордана Верету – йому вдалося вгадати напрямок польоту м'яча і вибити сферу на кутовий.

До топ-4 також увійшли: Даніель Перетц (Маккабі Тель-Авів), Дейл Колінг (Лінкольн) та Джерон Хоувен (Вітесс).

Нагадаємо, Зоря у матчі 5-го туру групового етапу ЛК поступилась Ромі 0:4 і втратила всі шанси на євровесну. Останній поєдинок у групі проти Буде-Глім не матиме для луганців жодного турнірного значення.

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