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Голкіпер Зорі Шевченко: Перехід в Динамо? Не буду відповідати на це питання – існує воротарська солідарність

22:34 143 Читать на русском
Голкіпер Зорі Шевченко: Перехід в Динамо? Не буду відповідати на це питання – існує воротарська солідарність
Микита Шевченко / ФК Зоря

Голкіпер Зорі Микита Шевченко прокоментував перемогу луганців над Динамо у 17-му турі УПЛ. Крім того, воротар розповів, чи перейшов би у київський клуб при отриманні такої пропозиції.

22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
 
Богдан Михайліченко 6’
Дмитро Хомченовський 56’
6’ Богдан Михайліченко
22’ Беньямін Вербіч
53’ Тамаш Кадар
56’ Дмитро Хомченовський

Перемога над Динамо дозволила луганцям випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Скрипника посідає друге місце, а "біло-сині" відстають на одне очко.

"По гарячих слідах важко сказати, чи багато в мене було роботи. Матч був нервовим. Велике психологічне виснаження. Сьогодні подружилися з поперечиною. Не завжди знаходимо спільну мову, але сьогодні знайшли.

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Відсвяткували перемогу, всі раді, взяли три очки. Це те, що ми хочемо робити з грандами нашого футболу. Сьогодні порадіємо, а завтра будемо думати про Шахтар. Будемо грати в наш футбол і постараємося перемогти. Сподіваюся, до матчу з Шахтарем всі будуть в строю.

Чи перейшов би в київський клуб, якби надійшла пропозиція? Не буду відповідати на це питання. Існує воротарська солідарність. Є експерти в студії. Це їхня справа. Що стосується пропозиції від Динамо, то я щасливий в Зорі, а там подивимося", – цитує Шевченка Footboom.

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