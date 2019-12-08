Голкіпер Зорі Шевченко: Перехід в Динамо? Не буду відповідати на це питання – існує воротарська солідарність

Голкіпер Зорі Микита Шевченко прокоментував перемогу луганців над Динамо у 17-му турі УПЛ. Крім того, воротар розповів, чи перейшов би у київський клуб при отриманні такої пропозиції.

Перемога над Динамо дозволила луганцям випередити киян у турнірній таблиці. Тепер команда Скрипника посідає друге місце, а "біло-сині" відстають на одне очко.

"По гарячих слідах важко сказати, чи багато в мене було роботи. Матч був нервовим. Велике психологічне виснаження. Сьогодні подружилися з поперечиною. Не завжди знаходимо спільну мову, але сьогодні знайшли.

Динамо – Зоря – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Відсвяткували перемогу, всі раді, взяли три очки. Це те, що ми хочемо робити з грандами нашого футболу. Сьогодні порадіємо, а завтра будемо думати про Шахтар. Будемо грати в наш футбол і постараємося перемогти. Сподіваюся, до матчу з Шахтарем всі будуть в строю.

Чи перейшов би в київський клуб, якби надійшла пропозиція? Не буду відповідати на це питання. Існує воротарська солідарність. Є експерти в студії. Це їхня справа. Що стосується пропозиції від Динамо, то я щасливий в Зорі, а там подивимося", – цитує Шевченка Footboom.

Зоря переграла Динамо в більшості на виїзді та вирвалася на 2-е місце