Голкіпер Зорі Шевченко: Ми самі потрапили в цю яму і будемо намагатися з неї вилізти

Воротар Зорі Микита Шевченко прокоментував поєдинок проти Львова та оцінив психологічний стан гравців луганців.

"Психологічно я нормально себе почуваю. Не буду брехати – була нервозність, переживав. Що стосується гола, то кожен м'яч можна розглянути, зрозуміти, що потрібно було зробити в тому чи іншому епізоді. Є тренер, він вкаже на наші помилки.

Зоря вирвала вольову перемогу в матчі зі Львовом та піднялась у зону єврокубків

Можливо, я неправильно вибрав позицію. Потрібно дивитися, розбирати, щоб в майбутньому передбачити і знати, який момент може бути.

Вольова перемога Зорі над Львовом у відеоогляді матчу – 2:1

Серія невдач? На нас припав найбільший удар. Розуміємо і уболівальників, які висловили своє обурення. Ми повністю це приймаємо. Самі винні. Ми самі потрапили в цю яму і будемо намагатися з неї вилізти", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.