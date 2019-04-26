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Голкіпер Зорі Шевченко: Ми самі потрапили в цю яму і будемо намагатися з неї вилізти

06:30 38 Читать на русском
Голкіпер Зорі Шевченко: Ми самі потрапили в цю яму і будемо намагатися з неї вилізти
Микита Шевченко / Соцмережі

Воротар Зорі Микита Шевченко прокоментував поєдинок проти Львова та оцінив психологічний стан гравців луганців.

56’ Пилип Будківський
90+1’ Олександр Караваєв
 
Дуарте да Сільва Бруно 42’
42’ Дуарте да Сільва Бруно
56’ Пилип Будківський
90+1’ Олександр Караваєв

"Психологічно я нормально себе почуваю. Не буду брехати – була нервозність, переживав. Що стосується гола, то кожен м'яч можна розглянути, зрозуміти, що потрібно було зробити в тому чи іншому епізоді. Є тренер, він вкаже на наші помилки.

Зоря вирвала вольову перемогу в матчі зі Львовом та піднялась у зону єврокубків

Можливо, я неправильно вибрав позицію. Потрібно дивитися, розбирати, щоб в майбутньому передбачити і знати, який момент може бути.

Вольова перемога Зорі над Львовом у відеоогляді матчу – 2:1

Серія невдач? На нас припав найбільший удар. Розуміємо і уболівальників, які висловили своє обурення. Ми повністю це приймаємо. Самі винні. Ми самі потрапили в цю яму і будемо намагатися з неї вилізти", – цитує Шевченка офіційний сайт Зорі.

Теги
Зоря - Львів Микита Шевченко Микита Шевченко Зоря Зоря
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