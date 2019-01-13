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Голкіпер Жирони виконав шикарний фінт Зідана біля власних воріт, присоромивши суперника

08:00 4 Читать на русском
Голкіпер Жирони виконав шикарний фінт Зідана біля власних воріт, присоромивши суперника
Зідан отримав послідовника / фото із соцмереж

В матчі 19 туру Прімери Жирона – Алавес глядачі стали свідками неординарного епізоду, який став справжньою окрасою поєдинку.

Голкіпер Жирони Ясін Буну став одним із героїв матчу 19 туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса, який завершився унічию 1:1.

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В одному з епізодів марокканський воротар, здавалось, помилився, відпустивши від себе м'яч у власному штрафному майданчику. Форвард Алавеса був близьким до перехоплення м'яча, проте Буну наважився виконати "марсельську рулетку", або так званий фінт Зідана.

Вийшло не лише ефектно, але й ефективно – голкіпер класно обіграв опонента та зберіг м'яч для своєї команди, зірвавши справжню овацію трибун.

Іспанія19 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Алавес: Субота 12 січня 2019

Жирона
Матч завершено
1 : 1
Алавес
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Теги
Іспанія Ясін Буну Ясін Буну футбольні курйози Відеоновини Жирона Жирона Жирона - Алавес
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