Голкіпер збірної Уругваю відзначився безглуздим автоголом

Воротар уругвайської олімпійської збірної Ігнасіо Де Арруабаррена став антигероєм матчу кваліфікації.

У матчі відбору на Олімпійські ігри між збірними Уругваю U-23 та Бразилії U-23 стався курйозний випадок. Незадовго до свистка на перерву, коли рахунок був 1:0 на користь уругвайців, бразильці провели атаку, яка завершилася подачею і ударом головою.

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Воротар уругвайців Ігнасіо Де Арруабаррена, який виступає за клуб Монтевідео Вондерерз, зреагував на м'яч і навіть зафіксував його на газоні. Однак потім він необережним рухом руки закотив м'яч у ворота собі між ніг. Голкіпер спробував врятувати ситуацію, але було запізно – снаряд уже перетнув лінію.

До слова, поєдинок так і завершився з рахунком 1:1. Бразильський захисник Шахтаря Додо, який також приймає участь у цій передолімпійській кампанії, пропускав матч через травму.

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