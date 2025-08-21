Воротар Оболоні Денис Марченко вчора зазнав серйозного пошкодження – закритого перелому руки. Про це повідомляє ТаТоТаке.

Оболонь відмовилася продавати Марченка в Металіст 1925 – гендиректор "пивоварів" назвав причину

Неприємний інцидент стався під час силового тренування в спортзалі.

Ймовірно, 18-річний воротар повернеться не раніше листопада. Таким чином, він майже напевно пропустить чемпіонат світу U-20, який для команди Дмитра Михайленка стартує 27 вересня.

Нагадаємо, що Марченко своєю грою в сезоні 2024/25 зацікавив багато клубів. Це були не тільки українські команди, а й представники іноземних чемпіонатів, зокрема французький Брест.

Оболонь вийшла на перше місце в УПЛ, перегравши Рух у Львові – Лях і Суханов забили зі штрафних на очах Реброва