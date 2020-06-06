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Голкіпер збірної України U-21 знайшов причини невдач команди Ротаня

06:00 218 Читать на русском
Голкіпер збірної України U-21 знайшов причини невдач команди Ротаня
Олег Білик / Фото з відкритих джерел

Голкіпер Олександрії Олег Білик поділився думками щодо невиразної гри української молодіжки.

"На мій погляд, головна причина полягає у тому, що до відбірного турніру ми грали футболістами 1998-го й 1999 років народження, а перед офіційними матчами до нас приєдналися хлопці 2000 року народження, які в збірній U-20 грали в інший футбол. Команді не вистачало взаєморозуміння.

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Зрештою, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Насправді, у збірної України непогані шанси, оскільки попереду ще багато матчів, у тому числі і з конкурентами. Хоча на даний момент головне, щоб турнір відновився", – сказав Білик у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, наразі молодіжна збірна України посідає 4 місце у своїй відбірковій групі до Євро-2021. Команда Ротаня в чотирьох матчах зазнала трьох поразок і здобула одну перемогу. Лідери групи, Данія та Румунія, які провели на один матч більше, мають у своєму активі 15 та 10 очок відповідно.

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Теги
Олександрія Олександрія Україна U-20 Україна U-20 Збірна України U-21 Олег Білик Олег Білик Руслан Ротань Руслан Ротань
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