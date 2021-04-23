"Я думаю, у нього велике майбутнє в ролі головного тренера. Як-не-як він пограв на високому рівні в футболі, тому я думаю, що Ротань може багато чого досягти.

Олександрія влаштує грандіозну чистку – 7 лідерів у зоні ризику, вже є кандидат, який замінить Шарана

Головне підібрати хорошу команду, колектив. Я думаю, що він це може зробити. Він дуже багато спілкується з футболістами, завжди підтримує і розуміє гравців, йому довіряють", – сказав Білик у коментарі BF.

Нагадаємо, Білик – вихованець тернопільського футболу. Дебютував на професіональному рівні у 2015 році за стрийську Скалу. З липня 2018-го – у структурі Олександрії. У поточному сезоні зіграв за команду Шарана сім матчів, в яких пропустив 9 голів, а у двох поєдинках відстояв "на нуль". За збірну України U-21 провів 7 ігор, дебютувавши у товариську матчі проти Естонії 21 березня 2019 року.

"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії