Кінарейкін влітку перебрався зі збанкрутілого СК Дніпро-1 до Карпат, однак нібито мав варіант продовження кар'єри в Іспанії, зокрема у складі Вальядоліда. Сам воротар прокоментував цю інформацію.

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"Так, влітку дійсно був інтерес щодо мене з боку двох клубів іспанської Ла Ліги. Ці два клуби виходили на мене, але я обрав Карпати, тому що на той час це був для мене найкращий варіант продовження моєї кар'єри", – наводить слова Кінарейкіна Football Hub.

Додамо, що Яків після переходу в Карпати провів за "зелено-білих" один матч, в якому відстояв "на нуль". У його доробку дві гри за молодіжну збірну України. Також він викликався до олімпійської збірної.

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