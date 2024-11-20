Як стало відомо Футбол 24, голкіпер збірної України U-19 Владислав Крапивцов перебуває на перегляді у Жироні.

Український легіонер підписав контракт з англійським клубом – кандидат у збірну починав у Карпатах

19-річний воротар після відходу зі СК Дніпро-1 мав шанс підписати контракт з Челсі – він успішно пройшов медогляд, працював з молодіжною командою, а також брав участь у тренуваннях з основним складом й навіть з'являвся у формі "синіх" в соцмережах клубу. Однак через ліміт на гравців з неєвропейськими паспортами Крапивцова не змогли заявити, й він вирушив до лондонського Арсенала. На жаль, оформити співпрацю з "канонірами" теж не вдалось.

Тепер Владислав намагається зарекомендувати себе у каталонському клубі, де вже виступає один українець – Віктор Циганков.

Нагадаємо, Крапивцов – вихованець Дніпра. Минулого сезону 19-річний воротар виступав за юнацьку команду СК Дніпро-1, зігравши 25 матчів у чемпіонаті U-19. Після зняття команди з УПЛ Крапивцов отримав статус вільного агента. Раніше інтерес до голкіпера приписували неназваному клубу з Екстракляси, німецькому Вердеру та англійським Саутгемптону, Сандерленду і Халл Сіті.

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