Матеуш Гемпе, голкіпер клубу третього дивізіону Польщі Нотець Чарнкув, загинув на тренуванні, повідомляє Polskie Rradio.

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За інформацією джерела, 32-річний воротар пішов за м’ячем, який вилетів за межі поля й опинився в річці. Течія була настільки сильною, що його затягнуло під воду. Партнери по команді намагалися допомогти своєму товаришу, але не змогли його врятувати.

Рятувальники знайшли тіло лише через дві години після трагічного інциденту. Медики були змушені констатувати смерть футболіста.

До слова, Гемпе мав проблеми зі слухом і виступав за національну збірну Польщі серед глухих. Також він грав за декілька польських футзальних команд.

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