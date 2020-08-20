Голкіпер Зальцбурга парирував три пенальті поспіль у Юнацькій лізі УЄФА – відео, яке сподобалось легендарному Касільясу

Зальцбург U-19 зустрічався з однолітками з Ліона в рамках Юнацької ліги УЄФА. На 9-й хвилині зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота номінальних господарів і тут почалось найцікавіше.

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Воротар австрійського клубу Даніель Антош двічі відбив удар з одинадцятиметрової позначки, але рефері просив перебити, нібито голкіпер передчасно покинув лінію воріт. Під час третього пенальті суддя не вгледів порушення правил, але і тут Антош впорався із завданням на відмінно.

Переглянув це відео і легенда Реала Ікер Касільяс та відзначив талант Антоша лайком у Twitter. Варто відзначити, що у підсумку Зальцбург переміг (4:3).

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