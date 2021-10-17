У чемпіонаті Північної Ірландії Гленторан приймав Колрейн. Наприкінці зустрічі, коли господарі вели в рахунку, нападник Колрейна пройшов майжу всю лінію оборони та зафіксував фінальний результат 2:2.

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Воротар Гленторана Аарон Маккері не на жарт розлютився і вирішив виплеснути свою агресію на партнера по команді Боббі Бернса. Голкіпер кулаками повалив захисника на землю, аже поки не втрутились партнери.

Рефері справедливо вилучив Маккері за неспортивну поведінку.

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