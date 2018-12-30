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Голкіпер юнацької команди Реала виконав божевільний подвійний сейв у фіналі "LaLiga Promises" проти Інтера

10:24 524 Читать на русском
Голкіпер юнацької команди Реала виконав божевільний подвійний сейв у фіналі "LaLiga Promises" проти Інтера
Юнацька команда Реала – чемпіон Європи

Воротар Реала U-12 Гонсало Кастільйо став справжнім героєм фінального матчу "LaLiga Promises International".

У вирішальному матчі міжнародного юнацького турніру "бланкос" обіграли міланський Інтер. Основний час гри завершився нічиєю 1:1, а в серії пенальті більше пощастило мадридцям. Втім Реал навряд чи міг би сподіватись на титул, якби не фантастична гра голкіпера іспанців.

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За мінімальної переваги "нерадзурі" Кастільйо виконав неймовірний подвійний сейв, який згодом подарував Мадриду шанс на камбек. Реал відігрався на останніх хвилинах та виявися сильнішим у футбольній лотереї. Хоча, заради справедливості слід відзначити, що в основний час гри краще виглядали апеннінці.

Реал виграв турнір LaLiga Promises вперше за 16 років. Попередній розіграш підкорився Барселоні.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини
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