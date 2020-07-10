Голкіпер Ворскли зацікавив лідера чемпіонату Польщі – у герої Кубка України бачать підсилення перед ЛЧ

Варшавська Легія стежить за голкіпером Ворскли та молодіжної збірної України Дмитром Різником. Українець став одним із кандидатів на пост №1 без п'яти хвилин чемпіона Польщі 2019/20.

Як стало відомо "Футбол 24", Легія з Варшави активно переглядає голкіпера Ворскли Дмитра Різника. Чемпіон світу U-20 став одним із героїв фіналу Кубка України проти Динамо, відбивши пенальті Миколенка та здійснивши кілька ефектних сейвів. Втім, це не допомогло полтавцям здобути трофей.

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Взимку поляки продали одного зі своїх головних талантів – Радослава Маєцкі – у Монако за 7 млн євро. 20-річний воротар до завершення поточного сезону грає за Легію на правах оренди, але незабаром все ж залишить клуб. Відповідно, Легія зіткнулася з проблемою на позицію голкіпера, тож прагне підсилитися до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що за 3 тури до фінішу Екстракляси Легія впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи Пяст на 8 очок. Вже 11 липня варшавська команда може повернути собі чемпіонство, якщо обіграє Краковію.

Контракт Різника з Ворсклою розрахований до 30 червня 2022 року. В поточному сезоні 21-річний голкіпер провів 18 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, а ще 6 разів залишив свої ворота "сухими". До слова, за даними Transfermarkt, інтереси чемпіона світу U-20 представляє Вадим Шаблій.

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