Голкіпер Ворскли ризикує не перейти до лідера польської першості

Трансфер воротаря Ворскли Дмитра Різника до варшавської Легії під загрозою зриву.

"За Різником спостерігали скаути Легії. Вони продали свого воротаря до Франції. Зараз шукають серйозну заміну. Наскільки мені відомо, на фіналі Кубка України були представники Легії, які дивилися за грою Різника. Він залишив про себе дуже гарне враження.

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Керівництво Ворскли не хоче за безцінь відпускати свого воротаря. Легія зацікавлена, але поки сума, яку пропонує польський клуб, не відповідає рівню, який очікує Ворскла", – поділився Циганик в ефірі програми Циганик Live. Нагадаємо, що Футбол 24 ще кілька днів тому повідомляв про інтерес Легії до голкіпера полтавців.

Контракт Різника з Ворсклою розрахований до 30 червня 2022 року. В поточному сезоні 21-річний голкіпер провів 18 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, а ще 6 разів залишив свої ворота "сухими". До слова, за даними Transfermarkt, інтереси чемпіона світу U-20 представляє Вадим Шаблій.

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