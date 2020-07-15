Голкіпер Ворскли прокоментував інтерес з боку польської Легії

Голкіпер Ворскли Дмитро Різник поділився думками щодо можливого трансферу до польської Легії.

"Після фінального матчу в Кубку України, який ми програли Динамо в серії пенальті, наш главний тренер Юрій Максимов сказав, що ми емоційно виснажені, вигоріли, тому він прийняв рішення надати основним гравцям відпочинок, і відпустив нас у відпустку, не чекаючи на закінчення чемпіонату.

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Тренер сказав, що краще зараз відпочити, щоб новий чемпіонат почати з новими емоціями і новими завданнями, які будуть стояти перед командою. Що стосується моїх планів, то у мене з Ворсклою контракт до 2022 року.

Я читав в інтернеті, що мною нібито цікавиться польська Легія. Звичайно, мені в майбутньому хотілося б спробувати свої сили в європейському чемпіонаті, в сильному клубі. Але цим питанням буде займатися клуб. Моя справа – добре тренуватися, грати, і допомагати команді гідно виступити в чемпіонаті", – поділився Різник в коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що в поточному сезоні 21-річний голкіпер провів 18 матчів у всіх турнірах, пропустив 21 гол, а ще 6 разів залишив свої ворота "сухими". До слова, за даними Transfermarkt, інтереси чемпіона світу U-20 представляє Вадим Шаблій.

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