Чемпіонат України U-19, 19-й тур

Олександрія U-19 – Ворскла U-19 – 1:1

Голи: Базаєв, 70 (п.) – Ященко, 90+2

Нереалізовані пенальті: Сердюк (4), Галас (88)

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У матчі молодіжної першості чемпіонату України Олександрія на своєму полі розійшлась миром з Ворсклою. Команди довго не могли розмочити рахунок, і лише в середині другого тайму господарі з пенальті зуміли вийти вперед. Полтавці мали шанси відновити статус-кво, але за 2 хвилини до завершення матчу не змогли переграти голкіпера з одинадцятиметрового (першу спробу з позначки вони змарнували ще на самому початку зустрічі).

Все йшло до перемоги олександрійців, аж поки своє слово не сказав голкіпер полтавців. Вже у доданий час Ворскла отримала право на кутовий і Дмитро Ященко побіг у штрафний майданчик суперника. Саме йому вдалось зреагувати на відскок і у падінні головою переправити м'яч під поперечину, врятувавши для команди нічию.

До слова, після 19-ти турів Ворскла йде у турнірній таблиці шостою з 28 очками, Олександрія з 35-ма пунктами четверта.

Нагадаємо, 15 березня 2007 року Шахтар поступився Севільї (2:3) на Олімпійському стадіоні у Донецьку та вилетів з Кубка УЄФА. На останніх секундах основного часу голкіпер іспанців Андрес Палоп, який прийшов на кутовий, перевів гру в екстра-тайм, а згодом іспанці дотиснули "гірників".

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