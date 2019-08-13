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Голкіпер Вальядоліда оцінив можливу конкуренцію з Луніним

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Голкіпер Вальядоліда оцінив можливу конкуренцію з Луніним
Жорді Масіп / ФК Вальядолід

Воротар Вальядоліда Жорді Масіп відреагував на можливе підписання українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

"Я не знаю нічого про можливу оренду Луніна, але якщо Вальядолід підпише його, ласкаво просимо", – цитує Масіпа видання eldesmarque.

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Раніше була інформація, що Вальядолід, власником якого є легендарний бразильський форвард Роналдо, може орендувати українця на один сезон.

Минулий сезон Лунін також на правах оренди провів у складі Леганеса, за який відіграв лише 6 поєдинків в усіх турнірах.

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