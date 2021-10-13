"Шаоліньський футбол" знаходить своє відображення в реальності / Кадр з фільму

Поєдинок між Хуабей Займінг і Гуанчжу Ланьянг розпочався з гола голкіпера.

Юний футболіст обіграв половину команди суперника та голом довів коментатора і фанів до божевілля

Вже на першій хвилині голкіпер господарів потужно виніс м'яч зі своєї половини, але навряд сподівався на такий успіх. Окремо слід подякувати колезі, який не розрахував відскок та пустив удар собі за комірець.

Додамо, що команди виступають в 4-му дивізіоні Китаю, який не є професіональним.

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