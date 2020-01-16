Голкіпер суперника збірної України перебрався в ФК Лос-Анджелес

Воротар Фейєнорда і збірної Нідерландів Кеннет Вермеєр продовжить кар'єру в Сполучених Штатах.

ФК Лос-Анджелес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання досвідченого стража воріт.

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Контракт новачка з каліфорнійцями розрахований до грудня 2022 року, жодних інших подробиць угоди не повідомляється. У поточному сезоні Вермеєр провів за Фейєнорд 23 матчі у всіх турнірах. Влітку 2020 року він ставав вільним агентом.

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До слова, 34-річний голкіпер стабільно отримує виклики у збірну Нідерландів, хоча і не є основним у команді Рональда Кумана. "Помаранчеві" будуть суперниками України на груповому етапі Євро-2020.