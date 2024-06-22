"Ми дуже розчаровані через поразку. У першому таймі класно грали, стартові 45 хвилин були під нашим контролем. Створили трішки моментів, але забили лише один гол.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Чи вплинула на гру проти України перемога над Бельгією? Готувалися до всього, ніколи не недооцінюємо наших суперників. Знаємо, наскільки якісні футболісти у збірної України, як вони переживають за футбол та як важко проти них грати. Перші 35 хвилин для нас були класними, треба було забивати. Але у другому таймі це була дуже важка гра для нас, ми втратили контроль над нею та програли.

Були впевненими у собі і перед матчем проти Бельгії. Але Україна – інша команда, інша система та атака. Ми були готові, добре грали з м'ячем, але в другому таймі щось втратили.

Другий гол – просто прекрасний перший дотик нападника. Не знав навіть, чи м'яч пролітає повз ліву або праву ногу – настільки класний був дотик від Яремчука.

Шанси на вихід з групи? Буде важко. Ви бачите, що на цьому Євро всі команди можуть виграти в будь-якому матчі. Але ми дуже досвідчені, нам потрібно просто відновитися після цього матчу та підійти в гарному стані до збірної Румунії", – сказав Дубравка у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після двох турів Словаччина у турнірній таблиці групи Е з трьома очками йде другою, випереджаючи Україну за додатковими показниками.

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