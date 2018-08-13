Голкіпер Славії Коларж: Нам під силу пройти Динамо

Голкіпер Славії Ондржей Коларж сподівається, що його команда пройде Динамо та вийде в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми повинні зіграти на нуль і забити у матчі-відповіді. Я переконаний в тому, що нам під силу пройти у наступний раунд. Ми знаємо, як грає Динамо. Нам необхідно вірити в себе та свої сили.

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Поєдинок у Києві буде зовсім не такий, як був проти Млади в чемпіонаті. Чув, що Динамо перенесло свій матч у чемпіонаті через єврокубки, однак я не знаю, чи допоможе це їм.

Звичайно, у них буде більше сил, але ми не втратили ігровий тонус. Гадаю, це допоможе нам у матчі проти Динамо", – цитує Коларжа офіційний сайт празького клубу.

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві, 14 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

Перша зустріч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо завершилась з рахунком 1:1.

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