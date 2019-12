Голкіпер Шальке моторошно "вирубив" хавбека Айнтрахта – переляк коментатора у прямому ефірі

На 67-й хвилині поєдинку страж воріт Шальке жорстко перервав атаку гостей, заїхавши ногою у груди Гачіновічу. Останній вже не повернувся на поле після потужного удару, а Нюбель отримав пряму червону картку.

Шальке у меншості здолав Айнтрахт

Alexander Nübel is arguably Germany’s biggest goalkeeper talent, but this is just horrendous. pic.twitter.com/GCgiRWbIK2

Показовою була реакція коментаора Fox Sports, який не міг повірити власним очам: "Ні, ні, ні. Який жах".

Натомість соцмережі одразу пригадали фінал ЧС-2010, коли Де Йонг схожим чином ледь не зламав Хабі Алонсо. Тоді нідерландець обмежився жовтою.

Nine years since Nigel de Jong did THIS on Xabi Alonso in the World Cup final.



He only got a yellow card pic.twitter.com/jl207wJyyM