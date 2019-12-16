Голкіпер Шальке моторошно "вирубив" хавбека Айнтрахта – переляк коментатора у прямому ефірі

Александер Нюбель ледь не завершив кар'єру півзахисника Айнтрахта Міята Гачіновіча. Голкіпер Шальке претендує на брутальність року.
На 67-й хвилині поєдинку страж воріт Шальке жорстко перервав атаку гостей, заїхавши ногою у груди Гачіновічу. Останній вже не повернувся на поле після потужного удару, а Нюбель отримав пряму червону картку.
Шальке у меншості здолав Айнтрахт
Показовою була реакція коментаора Fox Sports, який не міг повірити власним очам: "Ні, ні, ні. Який жах".
Натомість соцмережі одразу пригадали фінал ЧС-2010, коли Де Йонг схожим чином ледь не зламав Хабі Алонсо. Тоді нідерландець обмежився жовтою.
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