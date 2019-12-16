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Голкіпер Шальке моторошно "вирубив" хавбека Айнтрахта – переляк коментатора у прямому ефірі

13:47 187 Читать на русском
Голкіпер Шальке моторошно "вирубив" хавбека Айнтрахта – переляк коментатора у прямому ефірі
Нюбель виконує Де Йонга у фіналі Чс-2010

Александер Нюбель ледь не завершив кар'єру півзахисника Айнтрахта Міята Гачіновіча. Голкіпер Шальке претендує на брутальність року.

53’ Беніто Раман
67’ Алєксандер Нюбель
 
53’ Беніто Раман
67’ Алєксандер Нюбель

На 67-й хвилині поєдинку страж воріт Шальке жорстко перервав атаку гостей, заїхавши ногою у груди Гачіновічу. Останній вже не повернувся на поле після потужного удару, а Нюбель отримав пряму червону картку.

Шальке у меншості здолав Айнтрахт

Показовою була реакція коментаора Fox Sports, який не міг повірити власним очам: "Ні, ні, ні. Який жах".

Натомість соцмережі одразу пригадали фінал ЧС-2010, коли Де Йонг схожим чином ледь не зламав Хабі Алонсо. Тоді нідерландець обмежився жовтою.

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