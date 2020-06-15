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Голкіпер Шахтаря зізнався, яке прізвисько отримав у команді від бразильців

13:02 618 Читать на русском
Голкіпер Шахтаря зізнався, яке прізвисько отримав у команді від бразильців
Анатолій Трубін / Твіттер ФК Шахтар

Воротар "гірників" Анатолій Трубін розповів про поради та допомогу від Андрія Пятова.

"Пятов каже: якщо припустився помилки, навіть гольової – ти повинен розуміти, що є ще 45-50 хвилин. Буде якийсь момент, можеш врятувати команду, ви можете виграти. Головне – не опускати руки і не закопувати себе в яму, буде тільки гірше від цього.

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Дивитися за його грою – це одне. Але коли працюєш поруч з ним... Він і людина хороша, і топ-воротар. Чи реально його витіснити? Андрій дуже досвідчений, постійно допомагає мені на тренуваннях. Звичайно, все реально. Думаю, він і сам це розуміє.

Як мене називають у команді? Всі по імені. Лише бразильці називають Куртуа", – сказав Трубін у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Анатолій – вихованець академії Шахтаря. Дебютував в основному складі "гірників" 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя. У поточному сезоні провів в УПЛ чотири поєдинки.

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