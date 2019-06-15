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Голкіпер Шахтаря Трубін: Ти можеш здійснити багато сейвів, але один раз помилишся і вболівальники тебе гнобитимуть

18:43 69 Читать на русском
Голкіпер Шахтаря Трубін: Ти можеш здійснити багато сейвів, але один раз помилишся і вболівальники тебе гнобитимуть
Анатолій Трубін / Шахтар

17-річний воротар Шахтаря Анатолій Трубін розповів, чим голкіперська робота відрізняється від гри у полі.

"Воротарі більш спокійні. Багато хто, навіть ті, хто не захоплюються футболом, побачать красивий гол і відразу починають звеличувати гравця, а воротарську справу не кожен помічає.

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Ти можеш добре грати, робити багато сейвів, але один раз помилишся і вболівальники будуть тебе гнобити. У польових гравців це не так видно", – сказав Трубін на ютуб-каналі Трендець.

До слова, 17-річний Анатолій Трубін в передостанньому турі УПЛ сезону 2018/19 дебютував за дорослу команду Шахтаря у матчі проти Маріуполя, у якому не пропустив.

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