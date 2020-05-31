Голкіпер Шахтаря створив образ ідеального воротаря – серед світових зірок знадобились і якості Пятова

Анатолій Трубін зізнався, які сильні сторони найкращих голкіперів світу хотів би мати у своєму арсеналі.

"Мені подобається гра ногами Тер Штегена, психологічна стійкість і впевненість Андрія Пятова, гра руками – Аліссона.

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Також хороший воротар Ян Облак. Взагалі їх (голкіперів – прим.) зараз дуже багато, у кожного свої сильні сторони, тож скласти ідеального не так просто", – цитує Трубіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, Анатолій – вихованець клубної академії Шахтаря. В основному складі "помаранчево-чорних" дебютував 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя. У поточному сезоні провів в УПЛ один поєдинок, в якому пропустив один гол. Transfermarkt оцінює 18-річного футболіста у 350 тис. євро.

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