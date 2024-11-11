Ян Журавський переходить до Бетіса, повідомляє ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, 15-річний воротар Шахтаря Ян Журавський сьогодні оформив трирічну угоду з іспанським Бетісом.

Журавський є основним голкіпером Шахтаря в ДЮФЛ і претендентом на місце в юнацькій збірній U-16 під керівництвом Юрія Мороза.

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