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Голкіпер Шахтаря перейде в Маріуполь – він вже тренується з приазовцями

21:43 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря перейде в Маріуполь – він вже тренується з приазовцями
Олег Кудрик / ФК Шахтар

Олег Кудрик, який належить донецькому Шахтарю, проведе наступний сезон в маріупольському клубі на правах оренди.

Вже найближчим часом про перехід оголосять офіційно. Наразі екс-кіпер Карпат тренується з приазовською командою.

"Це правда, що я наступний сезон проведу в Маріуполі. Сторони узгодили деталі, а я вже активно займаюся і готуюся до сезону в новому клубі. У колективі мене прийняли добре, до того ж багатьох хлопців вже знаю дуже давно, тому мені було легко влитися.

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Робота з Маркевичем і Шуховцевим? Тренування дуже інтенсивні і цікаві. Є ряд нових вправ, тому потрібен час, щоб звикнути до всього і остаточно "втягнутися". Попереду на нас чекає важкий сезон, тому зараз потрібно максимально викластися, щоб підійти до нього підготовленими. Хотілося б провести його успішно", – цитує Кудрика FootBoom.

Додамо, що в сезоні 2019/20 Олег Кудрик виступав на правах оренди в львівських Карпатах – його контракт належить Шахтарю. За львів'ян кіпер провів 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 м'ячів.

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