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Голкіпер Сербії Дмітровіч: Спочатку ми збираємося перемогти в Україні

14:29 393 Читать на русском
Голкіпер Сербії Дмітровіч: Спочатку ми збираємося перемогти в Україні
Марко Дмітровіч / фото із соцмереж

Голкіпер збірної Сербії Марко Дмітровіч прокоментував майбутні матчі з Україною і Литвою у відборі на Євро-2020.

 

"Подивимося, як все буде, але першочерговий наш план і мета – шість очок, як завжди. Ми збираємося перемогти, спочатку в Україні, на цьому зараз максимально і сфокусовані.

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Всі наші воротарі, всі наші захисники і взагалі вся команда хоче перемогти і при цьому не пропустити гол. Ми бачили, що Україна – це командна збірна, у Шевченка впродовж багатьох років склад сильно не змінюється. Колектив – це їхня сила, нам не буде легко.

В Україні ми повинні показати командний дух, який у нас є. Мене б влаштував рахунок 1:0 на нашу користь. Хто заб'є? Так хто завгодно, хоч я зі штрафного удару. Насправді це не важливо – ми всі перемагаємо один за одного", – цитує Дмітровіча "Спортскі Журнал".

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Найближчі зустрічі відбору на Євро-2020 збірна Сербії зіграє проти України на виїзді (7 червня), а через три дні власному полі прийматиме Литву.

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Теги
Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Євро-2020 Марко Дмітровіч Марко Дмітровіч Україна - Сербія
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