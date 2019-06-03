Голкіпер Сербії Дмітровіч: Спочатку ми збираємося перемогти в Україні

Голкіпер збірної Сербії Марко Дмітровіч прокоментував майбутні матчі з Україною і Литвою у відборі на Євро-2020.

"Подивимося, як все буде, але першочерговий наш план і мета – шість очок, як завжди. Ми збираємося перемогти, спочатку в Україні, на цьому зараз максимально і сфокусовані.

Ярмоленко не готується до матчів збірної України проти Сербії та Люксембургу

Всі наші воротарі, всі наші захисники і взагалі вся команда хоче перемогти і при цьому не пропустити гол. Ми бачили, що Україна – це командна збірна, у Шевченка впродовж багатьох років склад сильно не змінюється. Колектив – це їхня сила, нам не буде легко.

В Україні ми повинні показати командний дух, який у нас є. Мене б влаштував рахунок 1:0 на нашу користь. Хто заб'є? Так хто завгодно, хоч я зі штрафного удару. Насправді це не важливо – ми всі перемагаємо один за одного", – цитує Дмітровіча "Спортскі Журнал".

"Лунін повернеться після 1/8 ЧС-2019": Шевченко – про підготовку до Сербії і Люксембургу, фінал ЛЧ і кадрові питання

Найближчі зустрічі відбору на Євро-2020 збірна Сербії зіграє проти України на виїзді (7 червня), а через три дні власному полі прийматиме Литву.