Голкіпер Руха здійснив фантастичний сейв у матчі Першої ліги

Голкіпер Руха Роман Мисак неймовірним чином врятував команду від пропущеного гола.

У матчі 1 туру Першої ліги Рух на виїзді переграв Балкани. Одним з головних героїв матчу став голкіпер львів'ян Роман Мисак.

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Під час атаки один з гравців господарів наважився на удар здалеку, але Мисак зумів витягнути м'яч, який летів у дальній кут воріт. Цей сейв став справжньою прикрасою поєдинку.

Раніше Мисак виступав у складі львівських Карпат, донецького Олімпіка та данського Орхуса.