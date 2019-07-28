Голкіпер Руха здійснив фантастичний сейв у матчі Першої ліги

Суперкубок України — 10:00 11
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Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого
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Іспанія перемогла Португалію та стала чемпіоном Європи-2019 U-19Світ — 27 лип 498
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