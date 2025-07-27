Український воротар Руха Святослав Ванівський став гравцем Сталі з Жешува, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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20-річний голкіпер приєднався до представника Першої ліги (другого за силою дивізіону) у статусі вільного агента, підписавши контракт на два сезони з можливістю пролонгації ще на рік.

Нагадаємо, Ванівський – вихованець ФК Львів. Восени 2021 року перейшов у Рух, де виступав до недавнього часу. Минулий сезон провів за другу команду "жовто-чорних" 6 матчів, в яких пропустив 10 голів (2 поєдинки відстояв "на нуль").

Також у його доробку три матчі в Юнацькій лізі УЄФА – два проти данського Мітьюлланда та один проти міланського Інтера. Після дострокового зняття Руха-2 з чемпіонату Другої ліги залишався без ігрової практики.

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