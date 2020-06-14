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Голкіпер Роми Лопес може перебратися до АПЛ

21:15 163 Читать на русском
Голкіпер Роми Лопес може перебратися до АПЛ
Пау Лопес / LaPresse

Воротар італійської Роми Пау Лопес потрапив до сфери зацікавлень низки представників англійської Прем'єр-ліги.

Іспанський кіпер у найближче трансферне вікно може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє Estadio Deportivo.

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На Лопеса полюють відразу 3 тамтешніх клуби – Челсі, Тоттенхем і Вест Хем. Гравцем Роми 25-річний воротар став лише торік і зумів стати безумовним першим номером "вовків". Це, однак, не стане на перешкоді можливому продажу Лопеса вже влітку. Рома відпустить свого голкіпера, якщо римлянам запропонують не менше 40 млн євро.

У нинішньому сезоні Пау Лопес провів 34 матчі в усіх турнірах, 9 із них – "сухі".

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