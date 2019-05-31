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Голкіпер Роберто Хіменес офіційно став гравцем Вест Хема, за який виступає Ярмоленко

17:29 384 Читать на русском
Голкіпер Роберто Хіменес офіційно став гравцем Вест Хема, за який виступає Ярмоленко
Роберто Хіменес / Reuters

Англійський Вест Хем підписав воротаря Роберто Хіменеса з Еспаньйола.

Іспанець у наступному сезоні гратиме за лондонський клуб гравця збірної України.

Вест Хем Ярмоленка офіційно представив нову форму на наступний сезон

33-річний Хіменес підписав контракт з Вест Хемом за схемою 2+1, інформує офіційний сайт клубу. Роберто переходить на правах вільного агента, тому угода почне діяти 1 липня.

До Еспаньйола воротар виступав за мадридський Атлетіко, Хімнастік, Рекреатіво, Сарагосу, Бенфіку, Олімпіакос і Малагу. У складі "молотобійців" він замінить співвітчизника Адріана, який покинув команду.

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У сезоні 28/19 Роберто Хіменес не зіграв жодного матчу за Еспаньйол в Ла Лізі.

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Англія Роберто Хіменес Роберто Хіменес Вест Хем Вест Хем Трансфери
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