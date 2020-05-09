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Голкіпер Реал Сосьєдада Реміро здав позитивний тест на коронавірус

09:27 52 Читать на русском
Голкіпер Реал Сосьєдада Реміро здав позитивний тест на коронавірус
Алехандро Реміро / ФК Реал Сосьєдад

Серологічний тест на сумнозвісний COVID-19 воротаря Реал Сосьєдада Алехандро Реміро виявився позитивним.

ПЦР-тест кіпера був негативним. Це означає, що вірогідність інфікування вірусом інших низька, повідомляє Marca.

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Через виявлений діагноз Реміро не зміг відновити тренування у п'ятницю. Натомість Сосьєдад сповістив, що хвороба 25-річного воротаря проходить безсимптомно. Він близький до одужання, але залишатиметься у самоізоляції ще кілька днів. Серологічний тест також виявив у крові Реміро антитіла до COVID-19. Вочевидь, у нього буде імунітет до повторного зараження.

У нинішньому сезоні Алехандро Реміро провів 26 матчів у всіх турнірах, із них 9 – "сухі".

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Теги
коронавірус Іспанія Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Алехандро Реміро Алехандро Реміро
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