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Голкіпер ПСЖ Трапп став повноцінним гравцем Айнтрахта

18:48 104 Читать на русском
Голкіпер ПСЖ Трапп став повноцінним гравцем Айнтрахта
Кевін Трапп / Айнтрахт

Німецький воротар Кевін Трапп продовжить кар'єру в Айнтрахті.

Німецький Айнтрахт викупив у ПСЖ контракт голкіпера Кевіна Траппа. Угода між футболістом та клубом укладена на 5 років, повідомляє офіційний сайт франкфуртців.

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Зауважимо, що влітку 2015 року Трапп перейшов з Айнтрахта в ПСЖ, але вже в 2018-у німецький клуб взяв голкіпера в оренду на рік.

До слова, у минулому сезоні Трапп провів за Айнтрахт 45 поєдинків в усіх турнірах, де пропустив 62 голи. Разом з німецьким клубом голкіпер вибив Шахтар з 1/16 фіналу Ліги Європи.

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