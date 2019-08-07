Голкіпер ПСЖ Трапп став повноцінним гравцем Айнтрахта

Україна — 17:57 3763
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Динамо запропонувало Луческу посаду головного тренера, – ЗМІ
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"Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснеюІспанія — 16:25 2843
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УПЛ презентувала новий логотип – чемпіонат також змінив назвуУкраїна — 13:58 2589
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"Вилучення у Мюнхені згадую досі". Чому Олександр Кучер перейшов у Карпати і чи готовий пробачити ДинамоІнтерв’ю — 12:00 6347
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Галатасарай продовжує переговори щодо Яремчука, – ЦиганикБельгія — 11:42 1827