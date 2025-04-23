Кумбран Селтік здолав Ллантвіт Мейджор (1:0) в регіональній лізі Уельсу. Матч став останнім в кар'єрі для голкіпера Джек Ленсдаун.

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Воротар провів напружену зустріч. Він привіз пенальті у свої ворота, але сам виправив свою помилку, парирувавши удар.

Джек Ленсдаун провів за Ллантвіт Мейджор 400 матчів. Після голкіперу подарували фото, зроблене під час виконання вільного удару. Характерною рисою Ленсдауна була його яскрава форма, яка більше схожа не на футбольне екіпірування, а на одяг героя мультфільму.

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