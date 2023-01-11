Воротар збірної Ємену провалив матч проти Оману у Кубку націй Перської затоки, зате став популярним у соцмережах.

Збірна Оману обіграла Ємен з рахунком 3:2 у матчі другого туру Кубка націй Перської затоки. Антигероєм поєдинку став 22-річний воротар Алі Аббас Ахмед, який припустився двох результативних помилок.

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Вже на другій хвилині кіпер Ємена оформив гол у власні ворота, закинувши м'яч у сітку після подачі кутового. На 30-й, за рахунку 2:1 на користь своєї команди, він "привіз" ще один гол. Після доволі простого удару зі штрафного Аббас Ахмед не втримав м'яч у руках, випустивши його за лінію воріт. Звісно, вплинув мокрий газон, однак провини з воротаря це не знімає.

Розпач голкіпера був настільки сильним, що гравець одразу попросив заміну, продемонструвавши характерний жест. Втім, Аббас Ахмед залишив поле лише в перерві – на другий тайм він вже не вийшов.

#GulfCup25



Omán - Yemen



La pelota mojada ha vuelto loco a Ahmed Ali: acá se le escapó el tiro libre de Arshad Al-Alawi para el empate de Omán.pic.twitter.com/jwwD8Qa8Lw — Camino Mundial (@caminomundialok) January 9, 2023

Свій фейл був і у збірної Оману. На 45-й хвилині Аршад Аль-Алаві послизнувся при виконанні пенальті та запустив м'яч значно вище воріт. Багатостраждальний матч у підсумку завершився перемогою Оману з рахунком 3:2. Ємен мав розкішний шанс уникнути поразки в компенсований час, але не забив пенальті.

Після двох турів Кубка націй Перської затоки у Групі А Оман та Ірак набрали по 4 очки. У Саудівської Аравії 3 бали, Ємен програв обидва матчі.