Голкіпер "привіз" дивовижний гол у власні ворота – курйозне відео з чемпіонату Румунії

Коли хотів стати героєм матчу, але щось пішло не так. У матчі чемпіонату Румунії Універсітатя Крайова – Ботошані був забитий незвичний гол.

Універсітатя Крайова перемогла Ботошані з рахунком 3:1 в 19-му турі чемпіонату Румунії та продовжує боротьбу за лідерство в турнірній таблиці. Найпам'ятнішим моментом зустрічі став третій гол господарів, забитий вже у компенсований арбітром час.

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Гравці Ботошані заробили право на кутовий, після чого у штрафний майданчик Універстітаті пішов навіть голкіпер гостей. Втім, йому не судилося повторити подвиг Андрія Пятова у матчі Ліги чемпіонів Динамо – Шахтар. Едуард Пап втратив м'яч, після чого одразу п'ятеро гравців Універсітаті вибігли з власної половини поля на порожні ворота Ботошані.

Забивати міг будь-хто з них, але в підсумку результативний удар в активі Богдана Ватаєлу. 3:1 – перемога господарів, які посідають 3 місце в чемпіонаті. Ботошані на 8-й позиції.