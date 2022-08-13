Воротар Ньюкасла Нік Поуп сенсаційно став популярним у Twitter. Дописи про нього поширюються з неймовірною швидкістю.

Цього літа 30-річний кіпер перебрався з Бернлі, який вилетів у Чемпіоншип, до найбагатшого клубу світу. Минулого туру англієць дебютував за "сорок", відігравши на нуль проти Ноттінгем Форест. Але навіть не це стало причиною популярності Поупа.

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Burger King запитав у своїх підписників, що краще: корнішони чи помідори. Пересічний Twitter-акаунт з назвою Toon Polls ретвітнув опитування, написавши "Нік Поуп".

У коментарі Burger King налетіли фанати Ньюкасла, які почали масово писати туди ім'я та прізвище воротаря. Ресторан швидкого харчування теж твітнув собі Ніка Поупа, це перепостив офіційний акаунт "сорок", після чого про голкіпера збірної Англії почали писати усі, кому не лінь: McDonald's, статистичні портали, колишні клуби гравця, його суперники, компанії з доставки тощо.

Цікаво, що напередодні Нік Поуп навіть залетів у тренди Twitter, посівши 10 місце у всесвітньому рейтингу. Сьогодні ж страж воріт може побити рекорди, адже має шанси зіграти у другому турі АПЛ проти Брайтона.