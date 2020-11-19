34-річний воротар попрощався з рідною збірною після поєдинку Ліги націй проти Північної Ірландії (1:1), повідомляє офіційний сайт FRF.

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Тетерушану дебютував за головну команду країни у 2010 році. За цей час він провів 73 поєдинки, вийшовши на 17 місце головних ветеранів Румунії. Саме він був основним голкіпером упродовж групового етапу Ліги націй.

Нагадаємо, влітку Тетерушану перейшов з Ліона в Мілан, де не може нав'язати конкуренцію Доннаруммі.

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