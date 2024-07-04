Воротар Манчестер Сіті Едерсон може змінити клубну прописку вже цього літа.

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон може покинути клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє Fabrizio Romano.

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Бразильський воротар веде перемовини з клубами Саудівської Аравії, і Манчестер Сіті не стане йому перешкоджати, якщо він вирішить залишити команду. Клуб вже чекає на першу пропозицію від Аль-Наср, який виявляє найбільший інтерес до гравця.

Якщо Едерсон залишить Манчестер Сіті, основну позицію воротаря займе його дублер Штефан Ортега Морено. Також раніше на місце 30-річного бразильця сватали двох українців: Анатолія Трубіна з Бенфіки та Андрія Луніна з Реала.

До слова, минулого сезону Едерсон провів за Манчестер Сіті 43 матчі, пропустив 34 голи та 16 разів зберіг ворота "сухими". Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.

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