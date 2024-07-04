Манчестер Сіті ризикує втратити голкіпера – на його місце сватають двох українців
Воротар Манчестер Сіті Едерсон може змінити клубну прописку вже цього літа.
Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон може покинути клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє Fabrizio Romano.
Зірка Баварії планує втечу до Гвардіоли – Ліверпуль, Арсенал та Барселона запасні варіанти для гравця
Бразильський воротар веде перемовини з клубами Саудівської Аравії, і Манчестер Сіті не стане йому перешкоджати, якщо він вирішить залишити команду. Клуб вже чекає на першу пропозицію від Аль-Наср, який виявляє найбільший інтерес до гравця.
Якщо Едерсон залишить Манчестер Сіті, основну позицію воротаря займе його дублер Штефан Ортега Морено. Також раніше на місце 30-річного бразильця сватали двох українців: Анатолія Трубіна з Бенфіки та Андрія Луніна з Реала.
До слова, минулого сезону Едерсон провів за Манчестер Сіті 43 матчі, пропустив 34 голи та 16 разів зберіг ворота "сухими". Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.
"Гей, Кевіне, невелике зауваження для тебе": журналіст відповів де Брюйне на образу