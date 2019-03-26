Голкіпер Левченко перейшов у клуб із Швеції – там вже виступає українець

Євро-2020 — 03:00 14333
-
Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020
-
Люксембург – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 00:36 7345
-
Португалія – Сербія: Роналду отримав пошкодження та покинув полеЄвро-2020 — 25 бер 6210
-
Люксембург – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020Євро-2020 — 25 бер 26709
-
Домінація Барселони та Ман Сіті, несподіванки Серії А – символічні збірні топ-ліг за останню тисячу зіграних хвилинСвіт — 25 бер 955