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Голкіпер Левченко перейшов у клуб із Швеції – там вже виступає українець

06:30 1063 Читать на русском
Голкіпер Левченко перейшов у клуб із Швеції – там вже виступає українець
Ігор Левченко / фото: С. Козін

Екс-голкіпер Зорі та Маріуполя Ігор Левченко став гравцем шведського АФК.

Про це повідомив відомий агент Іван Піроженко на своїй сторінці у Facebook.

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Наразі деталі угоди не повідомляються. Зазначимо, що АФК Ескільстуна поки офіційно не повідомив про перехід.

Зазначимо, що у складі цього шведського клубу вже виступає українець Іван Бобко, який перейшов у АФК в лютому.

До слова, за підсумками минулого сезону АФК Ескільстуна піднявся до вищої ліги Швеції.

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Теги
Світ Іван Бобко Іван Бобко Ігор Левченко Ігор Левченко Українці за кордоном АФК Ескільстуна АФК Ескільстуна
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