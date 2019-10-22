Голкіпер Коньяспора примудрився отримати червону картку на першій хвилині матчу – фейл дня

Матч Коньяспор – Єні Малатьяспор запам'ятається глядачам курйозним епізодом на старті поєдинку.

В рамках 8-го туру турецької Суперліги Коньяспор приймав Єні Малатьяспор.

Клуб українця відсторонив турецького гравця від тренувань за підтримку військових дій у Сирії

Вже на 13-й секунді зустрічі воротар господарів Серкан Киринтили у не надто небезпечній ситуації взяв м'яч у руки за межами штрафного майданчика. Арбітр оцінив дивні дії голкіпера збірної Туреччини червоною карткою.

Серкан підвів своїх партнерів, адже в підсумку господарі поступились з рахунком 0:2.

Маліновський у римській феєрії, МЮ зупинив Ліверпуль, Зідан за крок від провалу – топ-моменти євровікенду