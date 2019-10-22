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Голкіпер Коньяспора примудрився отримати червону картку на першій хвилині матчу – фейл дня

11:24 1777 Читать на русском
Голкіпер Коньяспора примудрився отримати червону картку на першій хвилині матчу – фейл дня
Серкан Киринтили / Фото ФК Коньяспор

Матч Коньяспор – Єні Малатьяспор запам'ятається глядачам курйозним епізодом на старті поєдинку.

В рамках 8-го туру турецької Суперліги Коньяспор приймав Єні Малатьяспор.

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Вже на 13-й секунді зустрічі воротар господарів Серкан Киринтили у не надто небезпечній ситуації взяв м'яч у руки за межами штрафного майданчика. Арбітр оцінив дивні дії голкіпера збірної Туреччини червоною карткою.

Серкан підвів своїх партнерів, адже в підсумку господарі поступились з рахунком 0:2.

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Теги
футбольні курйози Туреччина Відеоновини Коньяспор Коньяспор Серкан Киринтили Серкан Киринтили Єні Малатьяспор Єні Малатьяспор
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