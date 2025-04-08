18-річний Денис Марченко привернув увагу одного з клубів Ліги 1, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"Це не той футбол, який я хочу бачити": тренер Оболоні залишився незадоволений після перемоги над Інгульцем

Після дебюту в професіональному футболі в лютому, він встиг зіграти чотири матчі, з яких три – без пропущених голів.

Це вражаюча серія для молодого голкіпера, і, за інформацією джерела, тепер середняк французької Ліги 1 готовий зробити офіційну пропозицію Оболоні. Марченка оцінюють у півмільйона євро.

До слова, наразі Оболонь посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ з 21 балом.

Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ