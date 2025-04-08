Голкіпер клубу УПЛ зацікавив команду з топ-5 чемпіонатів – журналіст розкрив деталі потенційного трансферу
12:34 - Читать на русском
Голкіпер Оболоні Денис Марченко може змінити клубну прописку.
18-річний Денис Марченко привернув увагу одного з клубів Ліги 1, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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Після дебюту в професіональному футболі в лютому, він встиг зіграти чотири матчі, з яких три – без пропущених голів.
Це вражаюча серія для молодого голкіпера, і, за інформацією джерела, тепер середняк французької Ліги 1 готовий зробити офіційну пропозицію Оболоні. Марченка оцінюють у півмільйона євро.
До слова, наразі Оболонь посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ з 21 балом.
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