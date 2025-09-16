– Ви повернулися в основний склад Оболоні після травми Марченка. Як зустріли цю новину і як оціните свої перші ігри після повернення?

– Я не можу ніяк оцінити цю новину, це моя робота, я маю бути в будь-який момент готовий допомогти команді. Протягом усієї кар’єри у мене було дуже багато таких ситуацій: десь мене хтось підміняв, десь я когось підміняв.

Це командний вид спорту, і дуже багато деталей та нюансів трапляється, так само як і з травмами. Я не скажу, що був дуже радий, коли дізнався про травму Марченка. У мене навіть був невеликий шок, бо я знаю, що у Дениса була хороша серія, він наполегливо працює. Плюс, у нього, як я думаю, мав бути виклик до збірної на чемпіонат світу U-20 у Чилі, і така травма багато чого перекреслює.

Через це я не можу сказати, що був суперщасливий, але футболіст хоче грати, і я – не виняток. Тому зараз, у принципі, задоволений тим, що є. А щодо оцінки – самого себе важко оцінити. Я можу сказати лише, що стараюся і намагаюся на кожному тренуванні довести, що я не даремно граю і можу принести користь команді. Хотілося б, щоб ми якнайшвидше здобули свою перемогу, – сказав Федорівський у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Денис Марченко під час силового тренування в спортзалі зламав руку. Ймовірно, 18-річний воротар повернеться не раніше листопада.

