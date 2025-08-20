– Як це, у 33 роки сидіти під 18-річним Назаром Домчаком? У Ковалівці вийшли в стартовому складі вже ви…

– Я не бачу в цьому чогось поганого. У перших турах головний тренер довірив місце у воротах молодому голкіперу. Від мене йому лише підтримка. Я також зі свого боку підказую, що знаю, аби він почувався впевненіше. З усім тим сам працюю, аби бути першим номером команди та грати усі матчі.

– Що скажете про Домчака?

– Дуже непоганий воротар для свого віку. Добре грає ногами. У нього є хороші якості. Якщо буде так само працювати, то матиме пристойне футбольне майбутнє, – сказав Кліщук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що у перших матчах сезону УПЛ з Поліссям (0:2) та Шахтарем (3:3) ворота Карпат захищав молодий кіпер Домчак. Однак у третьому турі з Колосом (1:1) у стартовому складі вийшов 33-річний Кліщук.

