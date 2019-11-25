toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Голкіпер Кальярі вдарив в обличчя суперника після пропущеного пенальті – арбітр вирішив покарати обох гравців

25 листопада 23:33 336 Читать на русском
Голкіпер Кальярі вдарив в обличчя суперника після пропущеного пенальті – арбітр вирішив покарати обох гравців
Робін Ольсен / Фото ФК Кальярі

Поєдинок 13-го туру Серії А Лечче – Кальярі (2:2) був багатим на яскраві епізоди.

82’ Джанлука Лападула
85’ Джанлука Лападула
90+1’ Марко Кальдероні
 
Гальвао Жоао Педро 30’
Раджа Наінгголан 67’
Фабріціо Каччаторе 82’
Робін Ольсен 85’
30’ Гальвао Жоао Педро
67’ Раджа Наінгголан
82’ Джанлука Лападула
82’ Фабріціо Каччаторе
85’ Джанлука Лападула
85’ Робін Ольсен
90+1’ Марко Кальдероні

Наприкінці зустрічі Лечче – Кальярі арбітр призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою захисника.

Захисник Кальярі в ефектному стилі Суареса рукою врятував ворота від гола – курйоз туру Серії А

Форвард Лечче Джанлука Лападула реалізував 11-метровий та хотів забрати м'яч, щоб швидше продовжити матч. Проте воротар Кальярі Робін Ольсен вибив круглого подалі і на претензії Лападули відповів форварду ударом в обличчя. Коли швед зрозумів, що накоїв, також завалився на газон імітуючи страждання.

Рефері матчу вирішив не заглиблюватись в деталі конфлікту і вилучив обох гравців.

Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2

blog_ava
Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо
25 листопада
24205
Теги
Відеоновини Італія Кальярі Кальярі Джанлука Лападула Джанлука Лападула Лечче - Кальярі Робін Ольсен Робін Ольсен Лечче Лечче
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
48
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук