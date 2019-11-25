Голкіпер Кальярі вдарив в обличчя суперника після пропущеного пенальті – арбітр вирішив покарати обох гравців

Поєдинок 13-го туру Серії А Лечче – Кальярі (2:2) був багатим на яскраві епізоди.

Наприкінці зустрічі Лечче – Кальярі арбітр призначив пенальті у ворота гостей за гру рукою захисника.

Захисник Кальярі в ефектному стилі Суареса рукою врятував ворота від гола – курйоз туру Серії А

Форвард Лечче Джанлука Лападула реалізував 11-метровий та хотів забрати м'яч, щоб швидше продовжити матч. Проте воротар Кальярі Робін Ольсен вибив круглого подалі і на претензії Лападули відповів форварду ударом в обличчя. Коли швед зрозумів, що накоїв, також завалився на газон імітуючи страждання.

Рефері матчу вирішив не заглиблюватись в деталі конфлікту і вилучив обох гравців.

Лечче з Шаховим врятував нічию з Кальярі у матчі з трьома вилученнями за чотири хвилини – "салентіні" відігралися з 0:2