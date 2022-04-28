Воротар Інтера Іонуц Раду дуже важко переживав свою невдачу, яка призвела до поразки від Болоньї (1:2).

Після фінального свистка румун похнюплено пішов у підтрибунку, заховавши обличчя від сорому.

Жахлива помилка голкіпера на вагу лідерства у відеоогляді матчу Болонья – Інтер – 2:1

Партнери намагалися підбадьорити Іонуца. Захисник Дензел Дюмфріс взагалі став перед камерою і попросив не знімати засмученого голкіпера. Для 24-річного Раду це був дебютний матч у поточному сезоні Серії А.

Додамо, що поразка коштувала Інтеру виходу на першу сходинку Серії А – сусіди з Мілана мають на 2 очки більше.

Інтер з жахливим фейлом кіпера програв Болоньї та залишив Мілан лідером, Аталанта і Торіно забили 8 голів на двох