Голкіпер Інтера плакав після ганебної помилки у матчі з Болоньєю – партнер захистив від набридливих камер
10:21 - Читать на русском
Воротар Інтера Іонуц Раду дуже важко переживав свою невдачу, яка призвела до поразки від Болоньї (1:2).
28’ Марко Арнаутовіч
82’ Нікола Сансоне
Іван Перішіч 3’
3’ Іван Перішіч
28’ Марко Арнаутовіч
82’ Нікола Сансоне
Після фінального свистка румун похнюплено пішов у підтрибунку, заховавши обличчя від сорому.
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Партнери намагалися підбадьорити Іонуца. Захисник Дензел Дюмфріс взагалі став перед камерою і попросив не знімати засмученого голкіпера. Для 24-річного Раду це був дебютний матч у поточному сезоні Серії А.
Додамо, що поразка коштувала Інтеру виходу на першу сходинку Серії А – сусіди з Мілана мають на 2 очки більше.
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