Голкіпер Гройтер Фюрта пропустив епічний гол у стилі Каріуса – фейл дня

В матчі 11 туру Другої Бундесліги Дармштадт – Гройтер Фюрт трапився курйозний епізод.

Голкіпер Гройтер Фюрта Саша Бурхерт надовго запам'ятає поєдинок 11 туру Другої Бундесліги проти Дармштадта. На 23-й хвилині поєдинку воротар пропустив гол у стилі Лоріса Каріуса, не зумівши впоратись з доволі простим ударом з лінії штрафного майданчика.

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Матч завершився доволі несподіваною перемогою Дармшадта з рахунком 2:0. Гройтер Фюрт, який перед цим матчем мав один із найкращих захистів першості, після 11 турів посідає 3 місце в турнірній таблиці, Дармштадт – 11.

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