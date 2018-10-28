toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Голкіпер Гройтер Фюрта пропустив епічний гол у стилі Каріуса – фейл дня

27 жовтня 09:51 723 Читать на русском
Голкіпер Гройтер Фюрта пропустив епічний гол у стилі Каріуса – фейл дня
Голкіпер Гройтер Фюрта повторив фейл Каріуса / фото: ФК Дармштадт

В матчі 11 туру Другої Бундесліги Дармштадт – Гройтер Фюрт трапився курйозний епізод.

Голкіпер Гройтер Фюрта Саша Бурхерт надовго запам'ятає поєдинок 11 туру Другої Бундесліги проти Дармштадта. На 23-й хвилині поєдинку воротар пропустив гол у стилі Лоріса Каріуса, не зумівши впоратись з доволі простим ударом з лінії штрафного майданчика.

Касільяс у Москві епічно переплутав Локомотиви та отримав запрошення на плов у Ташкент – курйоз дня

Матч завершився доволі несподіваною перемогою Дармшадта з рахунком 2:0. Гройтер Фюрт, який перед цим матчем мав один із найкращих захистів першості, після 11 турів посідає 3 місце в турнірній таблиці, Дармштадт – 11.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись

Теги
Відеоновини футбольні курйози Німеччина Саша Бурхерт Саша Бурхерт Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Дармштадт Дармштадт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
38
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук